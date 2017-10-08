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Вице-президент США покинул стадион в Индиане после протеста футболистов во время гимна

Международная панорама
8 октября, 21:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, октября. /ТАСС

Майкл Пенс заявил, что ни он, ни президент США Дональд Трамп, не удостаивают вниманием мероприятия, "во время которых неуважительно относятся к военнослужащим, флагу или национальному гимну"

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НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс, приехавший в воскресенье посмотреть игру команд американской Национальной футбольной лиги (NFL) в штате Индиана, покинул стадион после того, как спортсмены в знак протеста преклонили колени во время исполнения национального гимна. Об этом говорится в заявлении Пенса, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Я покинул сегодня игру с участием [команды] "Индианаполис Колтс", потому что президент [США Дональд] Трамп и я не удостаиваем вниманием мероприятия, во время которых неуважительно относятся к нашим военнослужащим, флагу или национальному гимну", - отмечается в нем.

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"Несмотря на то, что каждый имеет право на собственное мнение, я не думаю, что это слишком много - просить игроков NFL уважать флаг и национальный гимн", - добавил вице-президент, который прибыл в свой родной штат, где он ранее был губернатором, чтобы, в частности, посмотреть игру в американский футбол с участием команд "Индианаполис Колтс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

В последнее время многие игроки NFL во время исполнения гимна США перед началом игры преклоняют колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Подобное поведение вызвало жесткую критику со стороны Трампа. Он заявил, что таких спортсменов нужно выгонять из команд или отстранять от игр. Болельщикам глава государства предложил бойкотировать игры с участием команд NFL.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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