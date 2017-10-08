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La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок

Международная панорама
8 октября, 22:33 UTC+3 РИМ РИМ 8, октября. /ТАСС

Экс-глава правительства Италии подарил российскому лидеру выполненный по спецзаказу пододеяльник

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Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони

© EPA/DOMENIC AQUILINA

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони побывал на юбилее российского лидера в субботу в Сочи и привез ему подарок. Об этом сообщает в воскресенье газета La Stampa. Как уточняет издание, бывший глава итальянского правительства подарил президенту России выполненный по специальному заказу пододеяльник.

На персонализированном подарке, фотографию которого публикует газета, изображены оба политика во время рукопожатия на фоне полос цвета российского флага.

Как сообщалось раньше, Берлускони получил приглашение от Путина 29 сентября, когда тот позвонил экс-премьеру Италии, чтобы поздравить его с 81-летием. Как указали корреспонденту ТАСС в пресс-службе партии Берлускони "Вперед, Италия", поездка экс-премьера в Россию носила исключительно частный характер, как и в 2015 году, когда Путин принимал его в Крыму. После этого Берлускони был занесен киевскими властями в список персон нон-грата, которым запрещен въезд на Украину.

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Известно, что Путина и Берлускони связывают давняя дружба, возникшая еще после первой встречи на саммите G8 в Генуе в 2001 году, напоминает Corriere della Sera. С тех пор Путин и Берлускони неоднократно встречались как на официальных мероприятиях, представляя свои страны на международных форумах, так и в частном порядке. Российский лидер бывал в гостях у итальянского политика во время своего визита в Италию осенью 2013 года.

7 октября Путину исполнилось 65 лет. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в этот день президент РФ провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. По словам пресс-секретаря, отметить юбилей Путин собирался с родными и близкими. О визите Берлускони пресс-служба Кремля не сообщала.

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