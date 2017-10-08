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В 2020 году Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет на Украине

Международная панорама
8 октября, 22:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, октября. /ТАСС

В задачу Парламентской ассамблеи НАТО входит обеспечение связи между альянсом и гражданами стран евроатлантического региона

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КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украина в 2020 году впервые примет Парламентскую ассамблею НАТО. Об этом сообщила первый заместитель спикера украинского парламента Ирина Геращенко.

"Впервые в 2020 году на Украине пройдет Парламентская ассамблея НАТО. Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение", - написала она на своей странице в Facebook, отметив что тем самым Украина находится "на правильном евроатлантическом пути".

ПА НАТО объединяет парламентариев стран-участниц альянса, ее задача - обеспечивать связь между альянсом и гражданами стран евроатлантического региона. В зависимости от повестки дня встреч в рамках ПА НАТО приглашаются и парламентарии других стран. Ежегодно проводятся 2 пленарные сессии - весенняя (обычно в конце мая) и осенняя (в октябре- ноябре), постоянного места проведения сессий нет. Последняя, 63-я по счету сессия, открылась в минувшую пятницу в Бухаресте и продлится до 9 октября.

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