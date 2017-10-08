Мадуро объявил о скором возобновлении диалога с венесуэльской оппозицией

Израильский танк поразил пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракетыМеждународная панорама 8 октября, 23:49
Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018Спорт 8 октября, 23:39
Сборная России по спортивной гимнастике стала третьей в медальном зачете ЧМ в МонреалеСпорт 8 октября, 23:39
Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладинеСпорт 8 октября, 23:29
Пожар в ТЦ "Синдика" локализованПроисшествия 8 октября, 23:10
Футболисты сборной Египта получат по $83 тысячи за выход на ЧМ-2018Спорт 8 октября, 22:49
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарокМеждународная панорама 8 октября, 22:33
Команда Карякина "Глобус" с победы стартовала на клубном Кубке Европы по шахматамСпорт 8 октября, 22:21
Российский гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧМ в упражнении на брусьяхСпорт 8 октября, 22:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Представители венесуэльского правительства и оппозиции из "Блока демократического единства" (БДЕ), контролирующей парламент Венесуэлы, в ближайшее время сядут за стол переговоров. Об этом заявил в воскресенье президент южноамериканского государства Николас Мадуро.
В конце сентября оппозиция отказалась принять участие во встрече в Доминиканской Республике, на которой планировалось обсудить урегулирование кризиса в Венесуэле.
"Я надеюсь, что на следующей неделе, как мы согласовали с БДЕ, начнутся переговоры между правительством и оппозицией, - цитирует главу государства газета El Universal. - Диалог идет нормально, в частном порядке [проходят] встречи с лидерами БДЕ, постоянная связь, несмотря на то, что они заявляют, я верю в диалог для мирного решения политических вопросов". Мадуро отметил, что список соглашений с оппозицией "почти готов", однако его содержание станет известно "в надлежащий момент".
С апреля в Венесуэле проходят организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.
К дальнейшему обострению конфликта между оппозицией и правительством привел созыв Конституционной ассамблеи (КА) по решению главы государства, без проведения предварительного референдума. Оппоненты Мадуро бойкотировали состоявшиеся 30 июля выборы в учредительный орган и отказались признавать его решения. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.
В середине августа в Перу состоялась встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет.