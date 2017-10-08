Мадуро объявил о скором возобновлении диалога с венесуэльской оппозицией

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Представители венесуэльского правительства и оппозиции из "Блока демократического единства" (БДЕ), контролирующей парламент Венесуэлы, в ближайшее время сядут за стол переговоров. Об этом заявил в воскресенье президент южноамериканского государства Николас Мадуро.

В конце сентября оппозиция отказалась принять участие во встрече в Доминиканской Республике, на которой планировалось обсудить урегулирование кризиса в Венесуэле.

"Я надеюсь, что на следующей неделе, как мы согласовали с БДЕ, начнутся переговоры между правительством и оппозицией, - цитирует главу государства газета El Universal. - Диалог идет нормально, в частном порядке [проходят] встречи с лидерами БДЕ, постоянная связь, несмотря на то, что они заявляют, я верю в диалог для мирного решения политических вопросов". Мадуро отметил, что список соглашений с оппозицией "почти готов", однако его содержание станет известно "в надлежащий момент".

С апреля в Венесуэле проходят организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

К дальнейшему обострению конфликта между оппозицией и правительством привел созыв Конституционной ассамблеи (КА) по решению главы государства, без проведения предварительного референдума. Оппоненты Мадуро бойкотировали состоявшиеся 30 июля выборы в учредительный орган и отказались признавать его решения. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.

В середине августа в Перу состоялась встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет.