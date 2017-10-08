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Власти Каталонии примут закон о референдуме

Международная панорама
8 октября, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Глава автономии Карлес Пучдемон напомнил, что провозглашение независимости предусматривается соответствующим законом

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии применят принятый в сентябре закон о референдуме, который предусматривает провозглашение независимости автономии в случае положительного результата референдума. Об этом в воскресенье сообщил в воскресенье глава автономии Карлес Пучдемон.

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"Провозглашение независимости, которое мы не называем "односторонним", предусматривается законом о референдуме. Мы исполним то, что предписывает закон", - приводит агентство Reuters слова Пучдемона.

Парламент Каталонии объявил, что во вторник, 10 октября, пройдет заседание палаты с участием главы автономии Карлеса Пучдемона, на котором тот должен "проинформировать о политической ситуации" в автономной области. Предполагается, что на данном заседании палата может обсудить вопрос провозглашения независимости.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является нелегитимным, затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

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