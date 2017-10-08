Израильский танк поразил пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израильский танк нанес в воскресенье удар по посту палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты с территории палестинского приморского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Израильский танк нанес удар по наблюдательному пункту ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении. В Армии обороны Израиля отметили, что "считают ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, направленную против Израиля из сектора".
В армейской пресс-службе также уточнили, что запущенная ранее в воскресенье по Израилю ракета "упала внутри границ сектора Газа", однако "запуск ракеты представлял угрозу гражданам и суверенитету Израиля". Ранее военные сообщали о том, что снаряд разорвался в незаселенной местности на юго- западе Израиля.
В июле-августе 2014 года Израиль провел в палестинском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала", заявленной целью которой являлось прекращение ракетных обстрелов.