Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израильский танк поразил пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

Международная панорама
8 октября, 23:49 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 8, октября. /ТАСС

В Армии обороны Израиля отметили, что считают ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, направленную против страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Основной боевой танк ВС Израиля Merkava

Основной боевой танк ВС Израиля Merkava

© EPA/ATEF SAFADI

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израильский танк нанес в воскресенье удар по посту палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты с территории палестинского приморского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Израильский танк нанес удар по наблюдательному пункту ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении. В Армии обороны Израиля отметили, что "считают ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, направленную против Израиля из сектора".

В армейской пресс-службе также уточнили, что запущенная ранее в воскресенье по Израилю ракета "упала внутри границ сектора Газа", однако "запуск ракеты представлял угрозу гражданам и суверенитету Израиля". Ранее военные сообщали о том, что снаряд разорвался в незаселенной местности на юго- западе Израиля.

В июле-августе 2014 года Израиль провел в палестинском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала", заявленной целью которой являлось прекращение ракетных обстрелов.

Смотрите также

Аббас: ХАМАС сделало предложение, которое от него не ждали

В ХАМАС считают, что Россия может способствовать достижению палестинского единства

СМИ: ХАМАС распускает правительство в Газе и готовится к межпалестинским переговорам

СМИ: Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок
2
Пожар в ТЦ "Синдика" локализован
3
Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в ТЦ "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
6
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
7
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама