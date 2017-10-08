Турция приостановила выдачу неиммиграционных виз американцам

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Турецкое правительство зеркально ответило на решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, распорядившись сделать то же самое в консульских учреждениях Турции на американской территории. Соответствующее заявление распространено в воскресенье в Twitter турецкого посольства в Вашингтоне.

"Последние события вынудили правительство Турции пересмотреть обязательства правительства США в сфере обеспечения безопасности для сотрудников дипмиссий Турции. Наше посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей пока проводится этот пересмотр", - отмечается в документе.

Statement by the Embassy of Turkey in Washington, D.C. pic.twitter.com/YuGrdwcRFe — TurkishEmbassyDC (@TurkishEmbassy) 8 октября 2017 г.

Ранее американское диппредставительство распространило заявление, точь-в-точь повторяющее упомянутое выше, но обращенное к турецкой стороне.

На этой неделе в Турции был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". По данным следствия, Топуз связывался с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами, а также с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с ФЕТО. В прошлом Оз расследовал резонансные дела, в том числе о масштабной коррупции в правительственных кругах.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.