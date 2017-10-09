Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на региональных выборах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Проправительственные кандидаты могут одержать сокрушительную победу на выборах губернаторов в Венесуэле, которые пройдут 15 октября. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала VTV президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Мы на пороге исторической победы [Боливарианской] революции, - сказал глава государства. - Предвыборная кампания идет удачно, мы рискуем выиграть 23 губернаторских поста". Венесуэла поделена на 23 штата и Столичный округ.

По словам Мадуро, важно, чтобы граждане участвовали в выборах. "В следующее воскресенье мы должны пойти голосовать, чтобы победить фашистов, - отметил глава государства. - Каждый, кто пойдет голосовать, должен знать, что его голос - это послание против [президента США] Дональда Трампа".

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена в воскресенье заявила о готовности к проведению голосования. К участию в нем приглашены более 18 млн граждан, имеющих право голоса.