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Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на региональных выборах

Международная панорама
9 октября, 1:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Президент Венесуэлы отметил важность того, чтобы граждане участвовали в выборах

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Проправительственные кандидаты могут одержать сокрушительную победу на выборах губернаторов в Венесуэле, которые пройдут 15 октября. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала VTV президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Мы на пороге исторической победы [Боливарианской] революции, - сказал глава государства. - Предвыборная кампания идет удачно, мы рискуем выиграть 23 губернаторских поста". Венесуэла поделена на 23 штата и Столичный округ.

По словам Мадуро, важно, чтобы граждане участвовали в выборах. "В следующее воскресенье мы должны пойти голосовать, чтобы победить фашистов, - отметил глава государства. - Каждый, кто пойдет голосовать, должен знать, что его голос - это послание против [президента США] Дональда Трампа".

Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена в воскресенье заявила о готовности к проведению голосования. К участию в нем приглашены более 18 млн граждан, имеющих право голоса.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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