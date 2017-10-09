Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на региональных выборах

Тренер: мужская сборная России по спортивной гимнастике недобрала медалей на ЧМСпорт 9 октября, 2:12
Сборные Польши и Египта пробились в финальную стадию ЧМ-2018Спорт 9 октября, 1:43
Сергеев: отечественная наука находится в кризисеНаука 9 октября, 1:03
Кровля горящих торговых павильонов на рынке в Ростове обрушилась на 3 тыс. кв. мПроисшествия 9 октября, 0:48
В Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по экономикеЭкономика и бизнес 9 октября, 0:38
Израильский танк поразил пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракетыМеждународная панорама 8 октября, 23:49
Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018Спорт 8 октября, 23:39
Сборная России по спортивной гимнастике стала третьей в медальном зачете ЧМ в МонреалеСпорт 8 октября, 23:39
Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладинеСпорт 8 октября, 23:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Проправительственные кандидаты могут одержать сокрушительную победу на выборах губернаторов в Венесуэле, которые пройдут 15 октября. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала VTV президент южноамериканской страны Николас Мадуро.
"Мы на пороге исторической победы [Боливарианской] революции, - сказал глава государства. - Предвыборная кампания идет удачно, мы рискуем выиграть 23 губернаторских поста". Венесуэла поделена на 23 штата и Столичный округ.
По словам Мадуро, важно, чтобы граждане участвовали в выборах. "В следующее воскресенье мы должны пойти голосовать, чтобы победить фашистов, - отметил глава государства. - Каждый, кто пойдет голосовать, должен знать, что его голос - это послание против [президента США] Дональда Трампа".
Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена в воскресенье заявила о готовности к проведению голосования. К участию в нем приглашены более 18 млн граждан, имеющих право голоса.