В Судане похищена гражданка Швейцарии

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Гражданка Швейцарии, работавшая в гуманитарной неправительственной организации, похищена в суданской провинции Дарфур. Об этом сообщило в воскресенье Швейцарское телеграфное агентство со ссылкой на федеральный департамент иностранных дел (ФДИД) страны и представителя ООН в Судане.

Внешнеполитическое ведомство информировало агентство, что ему известно о "похищении швейцарки в Судане (Дарфур)", представитель Швейцарии находится "в контакте с местными властями" по этому вопросу. ФДИД потребовал быстрого освобождения похищенной.

По данным агентства, похищенная гражданка Швейцарии жила в Судане на протяжении нескольких лет и работала в неправительственной организации, оказывающей помощь детям. Ссылаясь на представителя ООН в Хартуме, агентство указывает, что женщина "была похищена минувшей ночью неизвестными вооруженными людьми рядом со своим доме в центре аграрных исследований в Эль-Фашере". По его словам, она не входит в штат работников ООН, однако сотрудничала с организацией по ряду вопросов.

Агентство подчеркивает, что это похищение - первое после принятого в июне нынешнего года Советом Безопасности ООН решения о существенном сокращении численности военного и полицейского компонента Совместной операции Африканского союза - ООН в Дарфуре.