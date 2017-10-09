Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Судане похищена гражданка Швейцарии

Международная панорама
9 октября, 2:21 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 9, октября. /ТАСС

Женщина является сотрудницей гуманитарной неправительственной организации, оказывающей помощь детям

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Гражданка Швейцарии, работавшая в гуманитарной неправительственной организации, похищена в суданской провинции Дарфур. Об этом сообщило в воскресенье Швейцарское телеграфное агентство со ссылкой на федеральный департамент иностранных дел (ФДИД) страны и представителя ООН в Судане.

Внешнеполитическое ведомство информировало агентство, что ему известно о "похищении швейцарки в Судане (Дарфур)", представитель Швейцарии находится "в контакте с местными властями" по этому вопросу. ФДИД потребовал быстрого освобождения похищенной.

По данным агентства, похищенная гражданка Швейцарии жила в Судане на протяжении нескольких лет и работала в неправительственной организации, оказывающей помощь детям. Ссылаясь на представителя ООН в Хартуме, агентство указывает, что женщина "была похищена минувшей ночью неизвестными вооруженными людьми рядом со своим доме в центре аграрных исследований в Эль-Фашере". По его словам, она не входит в штат работников ООН, однако сотрудничала с организацией по ряду вопросов.

Агентство подчеркивает, что это похищение - первое после принятого в июне нынешнего года Советом Безопасности ООН решения о существенном сокращении численности военного и полицейского компонента Совместной операции Африканского союза - ООН в Дарфуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Судан Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок
2
Пожар в ТЦ "Синдика" локализован
3
Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в ТЦ "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
6
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
7
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама