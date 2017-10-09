В Судане похищена гражданка Швейцарии

Тренер: мужская сборная России по спортивной гимнастике недобрала медалей на ЧМСпорт 9 октября, 2:12
Сборные Польши и Египта пробились в финальную стадию ЧМ-2018Спорт 9 октября, 1:43
Сергеев: отечественная наука находится в кризисеНаука 9 октября, 1:03
Кровля горящих торговых павильонов на рынке в Ростове обрушилась на 3 тыс. кв. мПроисшествия 9 октября, 0:48
В Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по экономикеЭкономика и бизнес 9 октября, 0:38
Израильский танк поразил пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракетыМеждународная панорама 8 октября, 23:49
Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018Спорт 8 октября, 23:39
Сборная России по спортивной гимнастике стала третьей в медальном зачете ЧМ в МонреалеСпорт 8 октября, 23:39
Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладинеСпорт 8 октября, 23:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 9 октября. /ТАСС/. Гражданка Швейцарии, работавшая в гуманитарной неправительственной организации, похищена в суданской провинции Дарфур. Об этом сообщило в воскресенье Швейцарское телеграфное агентство со ссылкой на федеральный департамент иностранных дел (ФДИД) страны и представителя ООН в Судане.
Внешнеполитическое ведомство информировало агентство, что ему известно о "похищении швейцарки в Судане (Дарфур)", представитель Швейцарии находится "в контакте с местными властями" по этому вопросу. ФДИД потребовал быстрого освобождения похищенной.
По данным агентства, похищенная гражданка Швейцарии жила в Судане на протяжении нескольких лет и работала в неправительственной организации, оказывающей помощь детям. Ссылаясь на представителя ООН в Хартуме, агентство указывает, что женщина "была похищена минувшей ночью неизвестными вооруженными людьми рядом со своим доме в центре аграрных исследований в Эль-Фашере". По его словам, она не входит в штат работников ООН, однако сотрудничала с организацией по ряду вопросов.
Агентство подчеркивает, что это похищение - первое после принятого в июне нынешнего года Советом Безопасности ООН решения о существенном сокращении численности военного и полицейского компонента Совместной операции Африканского союза - ООН в Дарфуре.