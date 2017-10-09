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Kyodo: до 40% кандидатов на выборах от правящей партии Японии поддерживают удар по КНДР

Международная панорама
9 октября, 3:50 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, октября. /ТАСС

Сторонники силового решения уточняют, что готовы поддержать подобные действия, только если проблемы, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, не удастся разрешить мирным путем

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ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Почти 40% кандидатов от правящей Либерально-демократической партии Японии на предстоящих 22 октября всеобщих выборах в нижнюю палату парламента готовы поддержать военную акцию США против КНДР. Это показали опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного информационным агентством Kyodo среди претендентов на места в высшем законодательном органе страны.

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Сторонники военной операции оговариваются при этом, что готовы поддержать ее только в том случае, если проблемы, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, не удастся разрешить мирным путем. В то же время в поддержку силовой акции такого рода высказались лишь чуть больше 20% кандидатов от оппозиционной Партии надежды, которую возглавляет крайне популярная и амбициозная губернатор Токио Юрико Коикэ. Военный удар по КНДР полностью отвергают сторонники леволиберальной Конституционной-демократической партии.

Как показывают опубликованные в понедельник данные опроса общественного мнения, проведенного газетой Yomiuri, в поддержку правящих либерал-демократов при голосовании по партийным спискам готовы выступить 32% респондентов. Следующая второй Партия надежды имеет поддержку 13% потенциальных избирателей. За находящихся на третьей позиции конституционных демократов готовы проголосовать 7% участников опроса. В то же время 27% заявляют, что пока не определились со своими пристрастиями на выборах.

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