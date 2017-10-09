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Мадуро уверен, что заявления Трампа способствуют росту его известности

Международная панорама
9 октября, 4:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

По мнению президента Венесуэлы, его американский коллега стал своеобразным голосом венесуэльской оппозиции

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы выразил уверенность, что критика и постоянное внимание со стороны американского лидера Дональда Трампа делают его знаменитым во всем мире.

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"Это честь, что глава империи упоминает меня каждый день. Это значит, что я делаю что-то правильно!" - цитирует в воскресенье агентство Reuters заявление Мадуро в эфире местного телевидения. "Он сделал меня известным во всем мире. Каждый раз, когда он говорит обо мне, они любят меня еще больше", - отметил глава латиноамериканской страны, добавив, что Трамп стал своеобразным голосом венесуэльской оппозиции.

Ранее лидер Венесуэлы выразил уверенность в абсолютной победе проправительственных сил на региональных выборах, которые пройдут 15 октября. Он подчеркнул при этом, что "каждый, кто пойдет голосовать, должен знать, что его голос - это послание против президента Соединенных Штатов".

США в августе ввели новые экономические санкции в отношении Венесуэлы на фоне противостояния правительства и оппозиции, обосновав их нарушениями прав человека в стране и коррупцией. В течение текущего года в ходе столкновений представителей оппозиции и правительственных сил погибли несколько человек, десятки получили ранения. Власти Венесуэлы обвинили США в дестабилизации ситуации в стране, со своей стороны президент Дональд Трамп не исключал, что американцы могут провести военную операцию в Венесуэле.

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