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Эр-Рияд уверен, что военное сотрудничество Саудовской Аравии и РФ будет развиваться

Международная панорама
9 октября, 4:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Глава МИД королевства отметил, что после подписания соглашений о военных закупках взаимодействие двух стран будет носить долгосрочный характер

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Россия будут развивать взаимодействие в военной сфере. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Оно будет развиваться. После подписания соглашений о военных закупках взаимодействие усилится, и оно будет носить долгосрочный характер", - ответил он на соответствующий вопрос издания.

Министр также отметил, что "в России уже учатся саудовские офицеры". "Еще 10 лет назад о таком не приходилось и думать", - сказал он.

"Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания по итогам государственного визита в Россию с 5 по 8 октября короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения. Кроме того, был подписан контракт между АО "Рособоронэкспорт" и Саудовской военно-промышленной компанией на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК 103 и патронов различного назначения.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, комментируя визит главы Саудовской Аравии в РФ, сообщил, что Эр-Рияд заинтересован в закупке российских ракетных комплексов С-400. Позднее арабская пресса сообщила, что этот контракт уже заключен. Россия заключение контракта не подтверждала.

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Визит короля Саудовской Аравии в Россию
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Рогозин, Дмитрий Олегович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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