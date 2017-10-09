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Американский сенатор заявил, что действия Трампа грозят третьей мировой войной

Международная панорама
9 октября, 6:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

Республиканец Боб Коркер считает, что президент США относится к своим обязанностям на посту главы государства, "будто это реалити-шоу"

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Сенатор Боб Коркер

Сенатор Боб Коркер

© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Влиятельный американской сенатор Боб Коркер (республиканец от штата Теннесси) считает, что действия, которые президент США Дональд Трамп предпринимает на посту главы государства, могут привести к "третьей мировой войне". Об этом политик, возглавляющий комитет по иностранным делам Сената США, заявил в воскресенье в интервью The New York Times.

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По словам Коркера, Трамп относится к своим обязанностям главы государства, "будто это реалити-шоу". Как отмечает издание, сенатор заявил в интервью, что безрассудное поведение президента по отношению к другим странам может поставить США "на путь к третьей мировой войне". "Он тревожит меня, - сказал законодатель. - Он должен тревожить каждого, кто переживает за нашу страну".

Не приведя конкретных примеров, Коркер утверждал, что Трамп неоднократно вредил дипломатическим усилиям США на международной арене с помощью своих высказываний в Twitter, пишет газета. "Я знаю, что, публикуя вещи в Twitter, он несколько раз вредил нам [Соединенным Штатам] в том, что касается переговоров, которые шли в тот момент", - приводит газета слова сенатора.

При этом законодатель заявил, что его радует присутствие рядом с Трампом таких людей, как министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. "До тех пор, пока рядом с ним есть такие люди, которые способны утихомирить его, как только он становится взвинченным, <...> я думаю, что все будет в порядке", - отметил сенатор.

В воскресенье Трамп вступил с Коркером в перепалку, раскритиковав в своем Twitter сенатора, который ранее заявил о том, что не планирует переизбираться в верхнюю палату Конгресса в следующем году. По словам Трампа, Коркер "умолял" президента поддержать его переизбрание сенатором, однако глава Белого дома не согласился. Трамп также утверждал, что Коркер хотел получить должность госсекретаря США, но на это президент также ответил отказом. Сенатор в своем Twitter в критических тонах прокомментировал высказывания президента, назвав Белый дом "взрослыми яслями".

После победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря. Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона. В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.

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Персоны
Келли, Джон Коркер, Боб Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс Тиллерсон, Рекс
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