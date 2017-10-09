Сеул не наблюдает признаков подготовки к ракетным пускам или ядерному испытанию в КНДР

СЕУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Военные Республики Корея не наблюдают признаков подготовки КНДР к новым провокациям в преддверии отмечаемой 10 октября годовщины основания Трудовой партии Кореи. Об этом сообщил агентству Yonhap в понедельник источник в Министерстве национальной обороны страны.

"Пока что нет признаков того, что Север готовится предпринять какую-либо новую провокацию", - отметил военный, добавив, что ведомство активизировало мониторинг ситуации в КНДР в преддверии праздника. Он напомнил, что Пхеньян часто приурочивает провокационные действия к различным знаменательным датам. В частности, он провел новое испытание водородной бомбы за несколько дней до отмечаемой в стране 9 сентября годовщины основания КНДР.

Представитель минобороны отметил, что Республика Корея и США подключили к наблюдению за действиями Севера "все доступные разведывательные ресурсы", включая самолеты U-2S, RC-800, RF-16, E-737 и P-3C. Кроме того, в Японском море развернут корабль, оснащенный боевой информационно- управляющей системой Aegis.

"Министерство национальной обороны, Комитет начальников штабов и специальный штаб по кризисным ситуациям готовы к немедленным ответным шагам в случае, если Северная Корея предпримет новую провокацию", - подчеркнул представитель министерства.