СМИ: генсек ООН к концу года совершит первый со вступления в должность визит в Японию

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует к концу текущего года совершить визит в Японию, чтобы обсудить с японским премьер-министром Синдзо Абэ кризис вокруг КНДР. Об этом сообщает в понедельник агентство Kyodo.

"Япония является очень важным партнером ООН, я с нетерпением ожидаю этот визит, чтобы говорить обо всем", - цитирует агентство слова главы организации. Ожидается, что поездка пройдет в декабре, когда японское правительство будет проводить международную встречу по вопросам здравоохранения.

Предполагается также, что на встрече генсек ООН укажет на необходимость политического решения северокорейской проблемы. Помимо этого, ожидается обсуждение темы глобального потепления, реформ ООН, а также целей устойчивого развития, направленных на искоренение нищеты и неравенства.

Предыдущая встреча Синдзо Абэ и генерального секретаря организации состоялась в прошлом месяце на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где и была обсуждена возможность предстоящего визита. Как подчеркивает Kyodo, это будет первая поездка главы ООН в Японию с тех пор, как Гутерриш вступил в должность в январе 2017 года.