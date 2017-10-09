Минобороны Сирии: США поставляют оружие радикалам, а не "умеренной оппозиции"

ДАМАСК, 9 октября. /ТАСС/. США поставляют оружие боевикам "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) и другим радикальным группировкам, а не так называемой умеренной оппозиции. Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления сирийской армии дивизионный генерал Али Аль-Али во время демонстрации оружия, захваченного у боевиков.

"Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением", - заявил Аль-Али, добавив, что это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в итоге оно попало в руки боевиков ИГ и "Джебхат ан-Нусры ("Хейат Тахрир аш-Шам", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС).

Как заявлял в мае представитель Пентагона, указанное оружие было для курдов из Сирийских демократических сил, которые должны были использовать его для освобождения Ракки от боевиков ИГ.

Согласно данным сирийских военных, большая часть оружия, попадающего к сирийским радикалам таким образом, закупается американскими оборонными компаниями Chemring и Orbital ATK в рамках госпрограммы Пентагона по помощи союзникам Соединенных Штатов. По словам Аль-Али, оружие доставляют на Ближний Восток морским транспортом, в Сирию оно попадает через те участки границы, которые пока не контролируют правительственные войска.

Арсенал "Джебхат ан-Нусры"

Сирийские военные также рассказали, что боевики "Джебхат ан-Нусры", которые атаковали 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб, были вооружены американским, французским и бельгийским оружием.

"Сегодня здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад. Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции", - сообщил журналистам военнослужащий сирийской армии Валид Хали.

Иногда боевики сами дорабатывали серийные образцы. В частности, сирийские военные захватили американские винтовки М-16 с кустарно изготовленным крепежом под оптический прицел.

"Ввиду последних событий, разворачивающихся в Восточной Гуте и в восточных кварталах Дамаска, были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы: сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами. Данными боеприпасами боевики регулярно обстреливают жилые кварталы Дамаска и его пригороды", - сказал генерал Аль-Али.

Так, во время разминирования территории квартала Сахур-2 в восточных районах Алеппо сирийские военные нашли и обезвредили193 боеприпаса. Там были найдены, например, гранаты к подствольному гранатомету М203 и 60 мм мины к минометам американского производства.