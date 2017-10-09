Reuters: МККК сократит присутствие в Афганистане после нападений на сотрудников

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен "значительно" сократить свое присутствие в Афганистане после атак, в результате которых в этом году погибли семь сотрудников организации. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

"У нас нет другого выбора, кроме как значительно сократить наше присутствие в Афганистане", - приводит агентство слова главы делегации МККК в Афганистане Моники Дзанарелли, которая также добавила, что организация не намерена совсем покидать Афганистан.

В феврале шесть сотрудников МККК были убиты, еще двое пропали без вести в провинции Джаузджан в Афганистане. Как сообщила тогда штаб-квартира организации, транспортная колонна с сельскохозяйственными материалами, в которой находились три водителя и пять представителей МККК, подверглась нападению со стороны "неизвестных вооруженных людей". Во время атаки были застрелены три водителя и три представителя Красного Креста.

В сентябре МККК подтвердил гибель своего сотрудника в провинции Балх на севере Афганистана. Согласно сведениям агентства Reuters, жертвой нападения стала женщина. Во время госпитализации двух пациентов один из них достал пистолет, спрятанный в инвалидном кресле, и выстрелил в сотрудницу МККК.