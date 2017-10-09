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СМИ: власти Турции выдали ордер на арест еще одного сотрудника генконсульства США

Международная панорама
9 октября, 11:51 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, октября. /ТАСС

Как сообщает газета Sabah, подозреваемый не покидает территорию генконсульства, чтобы избежать задержания

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АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Турецкие власти выдали ордер на задержание еще одного сотрудника генконсульства США в Стамбуле. Его подозревают в причастности к организации FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС), которую обвиняют в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает в понедельник газета Sabah.

Согласно данным издания, ордер на задержание еще одного гражданина Турции, который является сотрудником американской дипмиссии, выдала в воскресенье стамбульская генпрокуратура. Подозреваемый не покидает территорию генконсульства, чтобы избежать задержания турецкими правоохранителями, сообщает газета.

4 октября в Турции был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". По данным следствия, Топуз связывался с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами, а также с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с FETO. В прошлом Оз расследовал резонансные дела, в том числе о масштабной коррупции в правительственных кругах.

8 октября США и Турция решили приостановить выдачу неимиграционных виз. Первой на этот шаг пошла американская сторона. Посольство США в Анкаре распространило заявление, в котором отмечалось, что "последние события вынудили США пересмотреть обязательства правительства Турции в сфере обеспечения безопасности для сотрудников дипмиссий США". Спустя несколько часов диппредставительство Турции в Вашингтоне распространило точно такое же заявление, обращенное к американской стороне.

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