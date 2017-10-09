Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Анкара может отказаться от покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Akşam, опубликованном в понедельник.

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"Мы не получали никакого официального отказа по этой теме. [Президент России Владимир] Путин сам нам сказал, что мы можем предпринимать шаги для совместного производства. Поэтому технологии будут актуальными. Но если Россия к этому относится отрицательно, то мы можем заключить соглашение с другой страной", - сказал министр.

"Нам нужно срочно их [С-400] купить, потому что в них есть потребность. Нам надо защищать наше воздушное пространство. Однако, если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант", - подчеркнул Чавушоглу.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. В конце сентября это подтвердил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. При этом подчеркнул, что "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается".