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Президент Киргизии отменил визит в Сочи

Международная панорама
9 октября, 12:28 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 9, октября. /ТАСС

Решение Алмазбека Атамбаева связано с поступившей информацией о готовящихся в республике массовых беспорядках, сообщает его пресс-служба

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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

© Михаил Метцель/ТАСС

БИШКЕК, 9 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил запланированный на 10-11 октября визит в Сочи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы киргизского государства.

"Атамбаев отменил свой рабочий визит в город Сочи, запланированный на 10-11 октября 2017 года. Предполагалось, что глава государства примет участие в заседаниях Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такое решение Атамбаев принял в связи с поступившей информацией о готовящихся в республике массовых беспорядках. "Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране", - отмечается в документе.

Делегацию Киргизии на предстоящих в Сочи заседаниях возглавит премьер-министр Сапар Исаков.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября.

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