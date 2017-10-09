Президент Киргизии отменил визит в Сочи

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БИШКЕК, 9 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил запланированный на 10-11 октября визит в Сочи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы киргизского государства.
"Атамбаев отменил свой рабочий визит в город Сочи, запланированный на 10-11 октября 2017 года. Предполагалось, что глава государства примет участие в заседаниях Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, такое решение Атамбаев принял в связи с поступившей информацией о готовящихся в республике массовых беспорядках. "Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране", - отмечается в документе.
Делегацию Киргизии на предстоящих в Сочи заседаниях возглавит премьер-министр Сапар Исаков.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября.