Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болгария поднимет вопрос о санкциях к РФ во время председательства в Совете ЕС

Международная панорама
9 октября, 13:30 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 9, октября. /ТАСС

Министр болгарского председательства в Совете ЕС отметила, что данная тема входит в список приоритетных и будет обсуждаться в различных форматах

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Министр болгарского председательства в Совете ЕС в 2018 году Лиляна Павлова подтвердила, что вопрос о снятии антироссийских санкции будет поднят во время председательства Болгарии в Совете ЕС. Соответствующее заявление глава ведомства сделала в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС, во время рабочей встрече с членами Клуба иностранных журналистов в Софии.

Смотрите также

Вице-президент Болгарии считает нецелесообразным продление антироссийских санкций

Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций

ЕК призвала Совет ЕС включить Болгарию и Румынию в Шенген

"Премьер-министр Бойко Борисов и болгарское правительство считают необходимым включение в повестку дня предстоящих дебатов вопроса о санкциях как одного их приоритетных. Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, будет проведен анализ того, какой ущерб экономике эти санкции нанесли, чтобы найти лучшее решение этого вопроса и чтобы эта проблема была разрешена. Подтверждаю, что эта тема входит в список приоритетных", - сказала Павлова.

Ранее о необходимости отмены санкций в отношении России говорили президент республики Румен Радев и премьер-министр Бойко Борисов.

Болгария станет государством-председателем Совета ЕС с 1 января 2018 года и будет возглавлять его в течение полугода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Радев, Румен Борисов, Бойко
Страны
Россия Болгария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама