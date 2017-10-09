Болгария поднимет вопрос о санкциях к РФ во время председательства в Совете ЕС

СОФИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Министр болгарского председательства в Совете ЕС в 2018 году Лиляна Павлова подтвердила, что вопрос о снятии антироссийских санкции будет поднят во время председательства Болгарии в Совете ЕС. Соответствующее заявление глава ведомства сделала в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС, во время рабочей встрече с членами Клуба иностранных журналистов в Софии.

"Премьер-министр Бойко Борисов и болгарское правительство считают необходимым включение в повестку дня предстоящих дебатов вопроса о санкциях как одного их приоритетных. Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, будет проведен анализ того, какой ущерб экономике эти санкции нанесли, чтобы найти лучшее решение этого вопроса и чтобы эта проблема была разрешена. Подтверждаю, что эта тема входит в список приоритетных", - сказала Павлова.

Ранее о необходимости отмены санкций в отношении России говорили президент республики Румен Радев и премьер-министр Бойко Борисов.

Болгария станет государством-председателем Совета ЕС с 1 января 2018 года и будет возглавлять его в течение полугода.