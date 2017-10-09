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В Нидерландах достигнуто соглашение о создании правящей коалиции

Международная панорама
9 октября, 13:38 UTC+3 ГААГА ГААГА 9, октября. /ТАСС

Переговоры о создании правящей коалиции длились 208 дней, став одними из самых длинных в истории государства

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ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Четыре политические силы Нидерландов завершили работу над соглашением о создании правящей коалиции. Об этом сообщил в понедельник посредник в переговорах Геррит Залм.

По его словам, "работа над проектом документа завершена". Теперь лидеры четырех организаций - Народной партии за свободу и демократию (НПСД), "Христианско-демократического призыва" (ХДП), "Демократов-66" (Д-66) и "Христианского союза" (ХС) - должны проинформировать о достигнутых договоренностях лидеров своих фракций в верхней и нижней палате национального парламента, которые смогут внести незначительные поправки в документ. Как ожидается, к вечеру понедельника этот процесс будет завершен, чтобы новое соглашение было официально представлено уже во вторник, 10 октября.

Позже на этой неделе в парламенте пройдут дебаты с участием Залма, по итогам которых главный законодательный орган страны практически наверняка назначит форматором действующего премьер-министра Марка Рютте, являющегося лидером НПСД. Его основной задачей станет формирование нового правительства.

Кому какие должности достанутся, пока остается неизвестным, однако, по имеющейся информации, в общей сложности в новом правительстве будут 16 министров и девять статс-секретарей. При этом шесть министерских портфелей достанутся НПСД, по четыре - ХДП и Д-66, и два - ХС. Ожидается, что новое правительство приступит к исполнению своих обязанностей 23 октября.

Парламентские выборы прошли в Нидерландах 15 марта, победу на них одержала НПСД, получив 33 из 150 мест в нижней палате. Чтобы сформировать правящую коалицию партия вступила в диалог с ХДП, Д-66 и ХС. Переговоры заняли 208 дней и стали одними из самых длинных в истории Нидерландов, при этом эксперты уже сейчас ставят под сомнение прочность данного союза с учетом того, что у правящей коалиции всего 76 из 150 мест в парламенте (т. е. уже при выходе двух депутатов коалиция может потерять большинство).

Кроме того, наблюдатели отмечают серьезные различия в позициях между партиями (особенно между прогрессивными Д-66 и консервативным ХС), которые также в будущем могут привести к проблемам.

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