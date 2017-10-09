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Меркель намерена начать зондирующие переговоры о формировании коалиции 18 октября

Международная панорама
9 октября, 14:01 UTC+3 БЕРЛИН 9, октября. /ТАСС

Ранее ХДС и ХСС согласовали общую линию по вопросам миграции

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БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Ангела Меркель анонсировала на 18 октября начало зондирующих переговоров с "зелеными" и свободными демократами по вопросу формирования правящей коалиции. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

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"Мы договорились, что ХДС и Христианско-социальный союз вместе пригласят 18 октября на отдельные переговоры сначала "зеленых", потом Свободную демократическую партию (СвДП), чтобы в пятницу, 20 октября, провести первые зондирующие переговоры с участием вех сторон", - сказала она.

ХДС и ее "сестринская" баварская партия ХСС смогли в воскресенье согласовать общую линию по вопросам миграции, договорившись ограничить приток мигрантов на уровне не более 200 тыс. человек в год.

"Для нас важно, чтобы помимо вчерашней определенной линии в плане миграции и другие темы были отражены в переговорах: и экономическое развитие, и развитие сельских регионов, и тема семейной политики, цифровизации", - подчеркнула Меркель.

Согласно официальным предварительным результатам, по итогам выборов в Бундестаг блок ХДС/ХСС набрал 32,5% голосов избирателей, свободные демократы - 10,7%, "зеленые" - 8,9%. Их потенциальный союз является единственным вариантом формирования правительства большинства в Германии.

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