Меркель намерена начать зондирующие переговоры о формировании коалиции 18 октября

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БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Ангела Меркель анонсировала на 18 октября начало зондирующих переговоров с "зелеными" и свободными демократами по вопросу формирования правящей коалиции. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.
"Мы договорились, что ХДС и Христианско-социальный союз вместе пригласят 18 октября на отдельные переговоры сначала "зеленых", потом Свободную демократическую партию (СвДП), чтобы в пятницу, 20 октября, провести первые зондирующие переговоры с участием вех сторон", - сказала она.
ХДС и ее "сестринская" баварская партия ХСС смогли в воскресенье согласовать общую линию по вопросам миграции, договорившись ограничить приток мигрантов на уровне не более 200 тыс. человек в год.
"Для нас важно, чтобы помимо вчерашней определенной линии в плане миграции и другие темы были отражены в переговорах: и экономическое развитие, и развитие сельских регионов, и тема семейной политики, цифровизации", - подчеркнула Меркель.
Согласно официальным предварительным результатам, по итогам выборов в Бундестаг блок ХДС/ХСС набрал 32,5% голосов избирателей, свободные демократы - 10,7%, "зеленые" - 8,9%. Их потенциальный союз является единственным вариантом формирования правительства большинства в Германии.