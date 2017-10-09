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Экс-министр обороны США назвал ошибкой расширение НАТО

Международная панорама
9 октября, 14:55 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, октября. /ТАСС

Уильям Перри напомнил, что когда он был министром обороны, то препятствовал размещению систем ПРО у границ с РФ

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ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Расширение НАТО на Восток может быть одной из причин начала новой холодной войны. Такое мнение выразил в понедельник бывший министр обороны США Уильям Перри, выступая на 10-й юбилейной конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"Отношения между Россией и США сейчас сопоставимы с тем, что были в период холодной войны", - уверен бывший глава военного ведомства.

Перри заявил о том, что отчасти на эту ситуацию повлияло расширение НАТО. "Когда я ушёл с работы в Пентагоне в 1997 году, я считал, что нам удастся уйти от ненависти друг к другу, - указал он. - Но НАТО продолжало расширяться к российским границам. Я решительно выступал против расширения НАТО".

Перри также напомнил, что когда сам был министром обороны, то "препятствовал размещению новых систем ПРО" у границ с Россией.

"В последнее десятилетие начинается новая холодная война", - отметил он, предупредив, что это может "перерасти в ядерную войну между США и Россией". "Я глубоко озабочен нынешним развитием событий", - заключил Перри.

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