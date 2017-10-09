Экс-министр обороны США назвал ошибкой расширение НАТО

Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФССпорт 9 октября, 15:59
Биография врио губернатора Омской области Александра БурковаБиографии и справки 9 октября, 15:59
Смолов считает, что в России к футбольной сборной никогда не будет идеального отношенияСпорт 9 октября, 15:57
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:48
СК возбудил второе дело по факту ДТП на железнодорожном переезде под ВладимиромДТП с автобусом и поездом под Владимиром 9 октября, 15:48
Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной КореиСпорт 9 октября, 15:47
Торговый центр "Синдика". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:29
Судебное разбирательство по делу футболиста М'Вила назначено на 22 ноябряСпорт 9 октября, 15:24
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Расширение НАТО на Восток может быть одной из причин начала новой холодной войны. Такое мнение выразил в понедельник бывший министр обороны США Уильям Перри, выступая на 10-й юбилейной конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
"Отношения между Россией и США сейчас сопоставимы с тем, что были в период холодной войны", - уверен бывший глава военного ведомства.
Перри заявил о том, что отчасти на эту ситуацию повлияло расширение НАТО. "Когда я ушёл с работы в Пентагоне в 1997 году, я считал, что нам удастся уйти от ненависти друг к другу, - указал он. - Но НАТО продолжало расширяться к российским границам. Я решительно выступал против расширения НАТО".
Перри также напомнил, что когда сам был министром обороны, то "препятствовал размещению новых систем ПРО" у границ с Россией.
"В последнее десятилетие начинается новая холодная война", - отметил он, предупредив, что это может "перерасти в ядерную войну между США и Россией". "Я глубоко озабочен нынешним развитием событий", - заключил Перри.