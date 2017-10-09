Трамп раскритиковал политику США в отношении КНДР в течение последних 25 лет

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что политика, которую США проводили в отношении КНДР в течение последних 25 лет "не работает". Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.
"Наша страна безуспешно имела дело с КНДР в течение 25 лет, вкладывая миллиарды долларов и не получая ничего. Политика не работает", - написал американский президент.
Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years, giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2017