Трамп раскритиковал политику США в отношении КНДР в течение последних 25 лет

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что политика, которую США проводили в отношении КНДР в течение последних 25 лет "не работает". Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Наша страна безуспешно имела дело с КНДР в течение 25 лет, вкладывая миллиарды долларов и не получая ничего. Политика не работает", - написал американский президент.

Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years, giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2017