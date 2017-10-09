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Трамп раскритиковал политику США в отношении КНДР в течение последних 25 лет

Международная панорама
9 октября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Глава Белого дома напомнил про миллиарды долларов, которые были безуспешно потрачены Вашингтоном на проблему КНДР

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что политика, которую США проводили в отношении КНДР в течение последних 25 лет "не работает". Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Наша страна безуспешно имела дело с КНДР в течение 25 лет, вкладывая миллиарды долларов и не получая ничего. Политика не работает", - написал американский президент.

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