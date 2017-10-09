Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) не представила реальных доказательств и озвученных мотивов убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, в том числе связанных с политикой. Такое мнение в понедельник в эфире телеканала "112 Украина" высказал экс-глава главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в 2014-2015 гг. Василий Вовк.

"Тут чистый криминал, завязанный на деньгах, на больших имущественных вопросах, на других чисто криминальных отношениях, и никакой политики там нет", - отметил он. По мнению экс-сотрудника СБУ, версия о том, что Вороненков был важным свидетелем в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича не обоснована. "Его показания по делу Януковича никакого доказательного значения не имели, и в доказательную базу вины Януковича они могли быть включены только формально", - пояснил он.

Вовк также отметил преждевременность заявлений генпрокурора относительно экстрадиции возможного заказчика убийства Вороненкова, который, по версии следствия, находится в России. "Чтобы применять экстрадицию, необходимо подготовить документы, показать, что он подозреваемый. Чтобы подготовить документы уже после заочного осуждения, необходимо иметь решение украинского суда. Говорить об этом преждевременно. Россия как и другие страны имеет право не выдавать своих граждан", - напомнил Вовк.

Кроме того, "преступление было совершено без явных признаков того, что работали сильные организаторы", уверен он, поэтому не представлены доказательства "участия ФСБ, нет доказательств участия бывшего мужа Максаковой". Поэтому все представленные версии - "это, что называется, политические посылы или отчет с политической окраской", заявил Вовк, комментируя слова Луценко о якобы причастности ФСБ к убийству Вороненкова.

Экс-депутат Госдума Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта, когда в сопровождении охраны выходил из гостиницы.

В понедельник генпрокурор Юрий Луценко сообщил о завершении следствия по делу Вороненкова и передачи его в суд. По его словам, следователям удалось полностью восстановить картину преступления и определить заказчиков, организаторов и исполнителей, по делу задержано двое граждан Украины, еще двое находятся в розыске и пребывают за пределами страны, а заказчиком преступления является "бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин", находящийся в России. При этом генпрокурор, считает, что помимо личных мотивов убийства Вороненкова, были еще и политические, в частности, ФСБ якобы преследовала цель уничтожить экс-депутата Госдумы как важного свидетеля в деле о госизмене Виктора Януковича и "о присутствии российских войск на территории Украины".