Польша приняла решение о создании войск киберобороны

ВАРШАВА, 9 октября. /ТАСС/. Войска кибернетической обороны будут созданы в Польше. Об этом заявил в понедельник министр обороны республики Антоний Мачеревич, выступая в Кракове на конференции CYBERSEC, посвященной вопросам кибербезопасности.

"Мы приняли решение о создании кибернетических войск и расширении деятельности Национального центра криптологии", - сказал он.

Премьер-министр Польши Беата Шидло, выступая на открытии конференции, также информировала о создании в правительстве департамента по вопросам киберпространства.