Польша приняла решение о создании войск киберобороны

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ВАРШАВА, 9 октября. /ТАСС/. Войска кибернетической обороны будут созданы в Польше. Об этом заявил в понедельник министр обороны республики Антоний Мачеревич, выступая в Кракове на конференции CYBERSEC, посвященной вопросам кибербезопасности.
"Мы приняли решение о создании кибернетических войск и расширении деятельности Национального центра криптологии", - сказал он.
Премьер-министр Польши Беата Шидло, выступая на открытии конференции, также информировала о создании в правительстве департамента по вопросам киберпространства.