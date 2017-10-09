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Польша приняла решение о создании войск киберобороны

Международная панорама
9 октября, 16:00 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 9, октября. /ТАСС

Премьер страны Беата Шидло также сообщила о создании в правительстве департамента по вопросам киберпространства

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ВАРШАВА, 9 октября. /ТАСС/. Войска кибернетической обороны будут созданы в Польше. Об этом заявил в понедельник министр обороны республики Антоний Мачеревич, выступая в Кракове на конференции CYBERSEC, посвященной вопросам кибербезопасности.

"Мы приняли решение о создании кибернетических войск и расширении деятельности Национального центра криптологии", - сказал он.

Премьер-министр Польши Беата Шидло, выступая на открытии конференции, также информировала о создании в правительстве департамента по вопросам киберпространства.

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