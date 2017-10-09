Германия опасается, что Трамп заявит о невыполнении Ираном соглашения по атому

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Германия опасается, что президент США Дональд Трамп решит вывести США из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"В эти дни ожидается решение американского президента о дальнейшем будущем соглашения по Ирану, - сказал он. - Мы опасаемся, президент заявит, что, с его точки зрения, соглашение Ираном не исполняется".

В связи с этим Габриэль подчеркнул, что Германия, Франция и Великобритания, участвовавшие в работе над соглашением по ядерной программе Ирана, призвали США сохранить сделку в силе.

"Германия, Франция и Великобритания однозначно выступают за то, чтобы соглашение сохранить", - сказал он, отметив, что крах соглашения приведет лишь к ухудшению ситуации в ближневосточном регионе и подвергнет дополнительной угрозе политическое урегулирование конфликта вокруг КНДР.

По словам Габриэля, официальный Берлин уверен в соблюдении Ираном соглашения по ядерной программе, что подтверждается и экспертами МАГАТЭ.

"Семь раз международная организация проверяла, соблюдает ли Иран свои обязательства, и каждый раз МАГАТЭ подтверждало, что это так", - сказал он. По его словам, по этому вопросу власти ФРГ не разделяют позицию президента США.