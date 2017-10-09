В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Группа украинских депутатов инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о временном ограничении въезда граждан Украины в Россию. Соответствующий документ зарегистрирован в Раде в понедельник.

Законопроект вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины с целью "введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор". Однако пока текст проекта закона и пояснительная записка на официальном сайте Рады отсутствуют.

Авторами документа выступили депутаты фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Андрей Немировский и Андрей Шинькович и внефракционный Андрей Денисенко.

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) предложила принять закон об уголовной ответственности для украинских чиновников за посещение России. Документ был инициирован главой СБУ Василием Грицаком и предусматривает "уголовную ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины", сообщили в СБУ. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины. Она будет касаться украинских политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей.