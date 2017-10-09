Пятый раунд дискуссий по Brexit начался в Брюсселе без главных переговорщиков

ЛОНДОН/БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Денис Дубровин/. Пятый раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщества (Brexit) начался в понедельник в Брюсселе без участия глав делегаций переговорщиков - министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье. Об этом свидетельствует повестка дня переговоров, оказавшаяся в распоряжении корреспондента ТАСС, а также информация, полученная из источников как в Лондоне, так и в Брюсселе.

Как следует из документа, на 9 октября запланировано заседание технических рабочих групп, на вторник, 10 октября, - координационная сессия. В среду дискуссий не будет, а встреча глав делегаций числится в повестке дня на четверг, 12 октября. Это идет вразрез со сложившейся во время предыдущих раундов традицией, когда переговорные сессии открывались рукопожатиями Дэвиса и Барнье, заявлениями для прессы, за чем следовали два дня заседания рабочих групп и итоговая пресс-конференция в четверг.

Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердил источник, близкий к переговорам. "Раунд переговоров не должен начинаться каким-то особенным способом. В том, что переговоры начались с заседания технических групп, нет ничего необычного. Дэвид Дэвис присоединится к дискуссиям позднее на неделе", - сообщил источник.

Источники в институтах ЕС сообщили корреспонденту ТАСС, что Барнье в понедельник также не присутствует на раунде дискуссий. "Переговорщик Барнье сегодня не принимает участия в переговорах, которые проходят на техническом уровне. Он присоединится к ним позднее в течение недели", - сообщил ТАСС источник в Еврокомиссии. По его словам, экспертная дискуссия в рамках 5-го раунда переговоров уже началась.

По итогам предыдущего раунда, завершившегося 28 сентября, стороны отметили, что динамика на переговорах появилась, но нерешенные вопросы остаются. Самый принципиальный из них - сколько Лондону придется заплатить за выход из ЕС. Выступая во Флоренции 22 сентября, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания готова выполнять взятые на себя ранее обязательства вплоть до 2020 года. О какой сумме идет речь, она не уточнила, но, по информации европейского дипломатического источника, ЕС оценивает объем финансовых обязательств Великобритании, которые она должна выплатить в рамках процесса выхода из ЕС, в €52 млрд.

С какой же стороны мяч

Лишь после решения этого вопроса, а также после того, как они договорятся по поводу границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия и по теме прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и наоборот, стороны смогут перейти ко второму этапу дискуссий. На них будет обсуждаться будущий формат отношений между Великобританией и ЕС.

Тем временем, сделанные в понедельник заявления показали, что согласия у сторон до сих пор нет. Так, Мэй заявила, что Лондон выдвинул свои предложения и что теперь "мяч находится на стороне" Евросоюза.

На это она получила зеркальный ответ. "Первому этапу [переговорного процесса] не было найдено решения. Мяч теперь полностью на стороне Великобритании, - заявил на пресс-конференции в бельгийской столице официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. - Мы готовы, наша команда готова двигаться вперед [ко второй части переговоров]".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.