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Reuters: ЕС может ввести санкции против Мьянмы в связи с конфликтом на западе страны

Международная панорама
9 октября, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Сообщается, что официальный проект документа будет представлен для одобрения министров иностранных дел сообщества

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© EPA-EFE/ABIR ABDULLAH

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Евросоюз может ввести санкции против Мьянмы в связи с ситуацией в охваченном конфликтом штате Ракхайн, где мьянманские военные проводят силовую операцию, из-за которой сотни тысяч проживающих в регионе мусульман бежали из страны. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, ссылаясь на проект документа о возможных мерах в отношении Мьянмы, который сейчас обсуждают представители стран ЕС при центральных органах сообщества. Документ будет представлен для одобрения министрам иностранных дел стран сообщества на их встрече в будущий понедельник.

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В качестве первоначальной санкционной меры ЕС готов приостановить действия приглашений на посещение Евросоюза представителям командного состава Вооруженных сил Мьянмы, включая их главнокомандующего, говорится в проекте документа. ЕС также готов рассмотреть дополнительные ограничительные меры, отмечается в нем.

"Однако в ответ на позитивные шаги [ЕС] готов ответить соответствующим образом", - гласит документ. ЕС и США призывают власти Мьянмы прекратить силовую операцию, чтобы остановить поток беженцев из этого региона.

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