Пентагон: армия США должна быть готова к военному решению ситуации вокруг КНДР

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ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Армия (Сухопутные силы) США должна быть готова к военному варианту урегулирования кризиса вокруг КНДР, если президент США Дональд Трамп примет такое решение. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис на военной выставке, организованной Ассоциацией Армии США (AUSA). Трансляцию его выступления вел Пентагон.
"Армия США должна быть готова к военному варианту (урегулирования кризиса вокруг КНДР - прим. ТАСС), которым может воспользоваться при необходимости наш президент", - отметил министр обороны.
Мэттис подчеркнул, что в данный момент международное сообщество "предпринимает усилия по дипломатическим, экономико-санкционным каналам с целью попытаться" заставить власти КНДР "свернуть с намеченного ими пути". "Что ожидает нас в будущем, ни вы, ни я не можем сказать", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что Совет Безопасности ООН, в состав которого входят в частности США и Россия, "два раза подряд единогласно принимал решение ввести против Пхеньяна жесткие санкции". "Международное сообщество сказало свое слово, но это означает, что Армия США должна быть готова <...> это ваш долг в этот момент, и я знаю, что Армия всегда будет исполнять свой долг", - заключил Мэттис.