В Елисейском дворце подтвердили намерение Макрона посетить РФ в 2018 году

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен совершить визит в Россию "в первом полугодии 2018 года". Эту информацию корр. ТАСС подтвердили в понедельник в Елисейском дворце.

"Президент республики [Макрон] посетит Россию в течение первого полугодия 2018 года", - сообщили в пресс-службе Елисейского дворца в ответ на запрос о возможном участии Макрона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проведение которого намечено на май 2018 года.

При этом в Елисейском дворце не смогли уточнить, на какой месяц запланирована поездка Макрона, и с какого города России он намерен начать свой визит. "На данном этапе у нас нет каких-либо подробностей относительно даты и места этого визита", - отметили в президентской пресс- службе.

Ранее в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Эмманюэль Макрон может нанести визит в Россию в 2018 году еще до ПМЭФ, но при этом не исключил, что французский лидер примет в том же году участие и в петербургском форуме. Как напомнил Ушаков, президент РФ Владимир Путин первый раз пригласил Макрона в РФ во время их встречи в начале лета во Франции. "Было решено, что французская сторона положительно отреагирует на это приглашение и впоследствии по дипломатическим каналам будут согласованы возможные сроки", - сказал Ушаков. "То есть, приглашение передано, оно принято, конкретных сроков пока не обсуждается", - констатировал представитель Кремля.

Он также отметил, что во время последнего телефонного разговора в сентябре Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ в качестве главного гостя. "Как известно, свое согласие о таком участии подтвердил премьер-министр Японии [Синдзо Абэ], и французский президент мог бы быть наряду с господином Абэ тоже ключевым участником этого мероприятия", - считает Ушаков. "Получена весьма положительная реакция на этот счет, и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме", - сообщил представитель Кремля.