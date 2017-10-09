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Мэй: британское правительство готово к безуспешному завершению переговоров с Брюсселем

Международная панорама
9 октября, 19:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, октября. /ТАСС

В то же время премьер-министр отметила, что настроена "оптимистично и амбициозно"

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ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании готово к такому исходу переговоров с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщества, при котором соглашения с Брюсселем добиться не получится. Об этом заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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"Хотя я верю в то, что в интересах нашей страны добиться того, чтобы переговоры закончились успехом, наша ответственность, как правительства, также заключается в том, чтобы быть готовыми к их любому исходу. И именно это мы и делаем", - сказала Мэй.

"Я оптимистично и амбициозно настроена относительно того, чего мы можем достичь", - добавила премьер.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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