Глава Пентагона назвал ситуацию в мире "самой сложной и серьезной" за последние 40 лет

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ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник назвал текущую международную ситуацию "самой сложной и серьезной" за последние 40 лет. С такими словами он выступил на военной выставке в Вашингтоне, организованной Ассоциацией Армии США (AUSA). Трансляцию его выступления вел Пентагон.
"Нынешняя международная ситуация является самой сложной и серьезной за все более 40 лет моей службы в ВС США, - отметил он. - На Ближнем Востоке террористы продолжают совершать убийства и нести хаос, несмотря на значительные, растущие потери".
Министр, назвав Иран страной - спонсором терроризма на Ближнем Востоке, заявил, что республикой управляет "дестабилизирующий революционный режим". "В Европе впервые со времен Второй мировой войны национальные границы меняются силой оружия, поскольку одна страна показала готовность проигнорировать международные нормы с целью заветировать права своих соседей принимать решения в сферах экономики, дипломатии и безопасности", - утверждает Мэттис.
Он также отметил, что в Тихом океане "провокации КНДР угрожают странам региона и даже миру на планете, несмотря на всеобщее осуждение членов ООН".
"С такой реальностью сталкиваются наше министерство обороны и наши союзники, и у нас должны быть Вооруженные силы", способные дать ответ на современные вызовы, указал он. Мэттис подчеркнул, что действия Пентагона "должны повысить смертоносность [ВС США] на поле боя". "Мы не хотим иметь доминирующую роль, но в то же время и быть малозначительными", - заключил министр.