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Президент Узбекистана примет участие в саммите глав государств СНГ в Сочи

Международная панорама
9 октября, 20:10 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ, 9 октября./ТАСС

Как сообщили в МИД страны, в Сочи Шавкат Мирзиёев проведет несколько двусторонних встреч

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ТАШКЕНТ, 9 октября./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств - участников СНГ, который пройдет в Сочи 10-11 октября текущего года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"На заседании, как ожидается, главы государств - участников СНГ обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, проведут обмен мнениями по региональной и международной проблематике, рассмотрят вопрос о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам саммита планируется принятие заявления глав стран-участниц СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решения об объявлении 2019 года - годом Книги, 2020 года - годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и других документов, направленных на укрепление взаимодействия между государствами Содружества.

Ожидается, что президент Узбекистана проведет в Сочи несколько двусторонних встреч.

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Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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