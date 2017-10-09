Президент Узбекистана примет участие в саммите глав государств СНГ в Сочи

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ТАШКЕНТ, 9 октября./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств - участников СНГ, который пройдет в Сочи 10-11 октября текущего года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
"На заседании, как ожидается, главы государств - участников СНГ обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, проведут обмен мнениями по региональной и международной проблематике, рассмотрят вопрос о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам саммита планируется принятие заявления глав стран-участниц СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решения об объявлении 2019 года - годом Книги, 2020 года - годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и других документов, направленных на укрепление взаимодействия между государствами Содружества.
Ожидается, что президент Узбекистана проведет в Сочи несколько двусторонних встреч.