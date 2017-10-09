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Турция сожалеет о решении США приостановить выдачу виз

Международная панорама
9 октября, 20:13 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, октября. /ТАСС

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил, что поручил посольству в Вашингтоне дать зеркальный ответ

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АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Анкара сожалеет о решении Вашингтона приостановить выдачу неиммиграционных виз на территории республики. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. Трансляцию брифинга вел телеканал A Haber.

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"Это решение, которое принял посол США в Анкаре, нас очень огорчило. Министерство иностранных дел Турции предприняло все необходимые меры и провело переговоры с американскими коллегами, - отметил Эрдоган. - Турция - это правовое государство, а не племенное образование. Я сказал, что посольство Турции в Вашингтоне должно дать зеркальный ответ".

США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики".

По данным следствия, Топуз контактировал с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), и с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами. Анкара считает, что эта организация и ее лидер Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, стоят за попыткой госпереворота в июле 2016 года.

Вечером 8 октября диппредставительство Турции в Вашингтоне также приостановило выдачу виз на территории США.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Порошенко, Петр Алексеевич
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