Порошенко заинтересован в увеличении наблюдателей от Турции в СММ ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Украина заинтересована в увеличении количества турецких наблюдателей в мониторинговой миссии ОБСЕ и рассчитывает на поддержку развертывания охранной миссии ООН в Донбассе.

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Об этом в понедельник заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что для Украины будет важна и поддержка Турции в вопросе развертывания миссии ООН в Донбассе. "В ближайшее время особую важность будет иметь для нас поддержка нашими партнерами, в частности Турцией, развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил глава украинского государства.