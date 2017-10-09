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Лидер оппозиции: "переворот" организовали для упрощенного вступления Черногории в НАТО

Международная панорама
9 октября, 20:59 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 9, октября. /ТАСС

Милан Кнежевич также объяснил мотивы уголовного преследования в свой адрес своей национальностью

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БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Инсценировка государственного переворота 16 октября 2016 года была срежиссирована для упрощенного вступления Черногории в НАТО. Об этом заявил в понедельник в зале черногорского суда один из обвиняемых в организации "переворота", лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич.

"Ложный переворот организовали для того, чтобы Черногория легче вступила в НАТО", - заявил политик, выступавший с георгиевской ленточкой на груди. По его словам, все его предки были партизанами во время Второй мировой войны, а георгиевскую ленточку ему "вручили в Москве как предводителю антифашистской делегации".

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Кнежевич объяснил мотивы уголовного преследования в свой адрес своей национальностью и противодействием НАТО. "Я уже сообщил, что не признаю этот суд, а признаю только суд народа и суд своей партии, потому что очевидно, что здесь речь идет о сфабрикованном политическом процессе против всего сербского народа в Черногории. Меня специально отобрали в качестве жертвы для этого процесса, потому что я против НАТО и потому что я серб", - сказал Кнежевич.

"Я невиновен. Здесь идет речь о сфабрикованном процессе против сербского народа. На скамье подсудимых находятся только сербы из Сербии и сербы из Черногории. Мы должны стать предупреждением для всех, кто борется против власти, чтобы они увидели, чем могут кончить", - заявил оппозиционер.

По делу о госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории проходят 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три - пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".

6 ноября 2016 года спецпрокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября. По его словам, "организаторы этой группы, националисты из России", считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой".

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