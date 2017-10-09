Welt: существует угроза, что Запад потеряет терпение в отношении Украины

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Желание как можно скорее снова начать нормальный диалог с Россией растет в Европе, несмотря на кризис вокруг Украины, терпение по отношению к последней заканчивается.

Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье в немецкой газете Die Welt.

"В то время как США при новом правительстве усилили поддержку стране, а Конгресс ужесточил санкции против Москвы, в Европе растет желание по возможности скорее снова договариваться с Россией. Говорить о ситуации на Украине хуже, чем она действительно является, служит психологической подготовкой к этому", - считает обозреватель издания Рихард Херцингер.

Он указал на то, что все внимание мировой общественности сосредоточено на конфликте вокруг КНДР, планах Каталонии выйти из состава Испании или на законах об оружии в США. "Тема Украины едва ли появляется в передовицах газет", - отмечается в статье. Как подчеркивает обозреватель, европейская общественность ее "все чаще рассматривает в качестве проблемного случая, а то и нарушителя спокойствия".

"При этом война на востоке страны продолжается, и дискуссии о том, по какому пути дальше пойдет Украина, обостряются. Их исход может стать определяющим не только для ее собственного будущего, но и для будущего всей Европы", - считает автор. Одновременно Херцингер напомнил, что "украинское правительство оказывается под все большим давлением не только на внешнеполитической арене, но и внутри страны, критика медленных темпов реформ нарастает".

Инициатива Москвы о миссии ООН

В комментарии подчеркивается, что Москве "недавно удалось ввести в смущение" Европу инициативой о миссии ООН в Донбассе. В итоге США и ЕС вынуждены сейчас разработать ответную резолюцию, которая бы предполагала размещение миссии на территории всего востока Украины, а "это потребовало бы международного контингента численностью как минимум 40 тыс. солдат", заметил автор.

По его мнению, в Москве понимают, что "желание, прежде всего, европейских государств участвовать в такой миссии и задействовать собственные военные силы минимально".

Автор статьи призвал Запад к терпению по отношению к Украине. "Никто не должен ожидать, что она лишь за три года превратится в демократическое общество по западному образцу", - подытожил обозреватель.