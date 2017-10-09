Мэр Барселоны: итоги референдума не могут служить гарантией для независимости Каталонии

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МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Результаты каталонского референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости автономной области в одностороннем порядке. Об этом заявила в понедельник мэр Барселоны Ада Колау.
Она назвала нынешнюю ситуацию в стране "самым серьезным институциональным кризисом с момента восстановления демократии" и призвала главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также председателя правительства королевства Мариано Рахоя "не принимать никаких решений, которые могут подорвать пространство для диалога и посредничества".
"Мы не можем позволить себе поставить под угрозу социальную сплоченность, - обратилась мэр к главе Каталонии. - Результаты референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости". Колау также призвала Рахоя не применять 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет лишить регион автономии. "Нужно восстановить нормальное положение", - отметила градоначальник.