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Мэр Барселоны: итоги референдума не могут служить гарантией для независимости Каталонии

Международная панорама
9 октября, 21:16 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 9, октября. /ТАСС

Ада Колау также призвала главу автономии Карлеса Пучдемона и председателя правительства Мариано Рахоя не принимать решений, "которые могут подорвать пространство для диалога"

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МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Результаты каталонского референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости автономной области в одностороннем порядке. Об этом заявила в понедельник мэр Барселоны Ада Колау.

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Она назвала нынешнюю ситуацию в стране "самым серьезным институциональным кризисом с момента восстановления демократии" и призвала главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также председателя правительства королевства Мариано Рахоя "не принимать никаких решений, которые могут подорвать пространство для диалога и посредничества".

"Мы не можем позволить себе поставить под угрозу социальную сплоченность, - обратилась мэр к главе Каталонии. - Результаты референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости". Колау также призвала Рахоя не применять 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет лишить регион автономии. "Нужно восстановить нормальное положение", - отметила градоначальник.

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