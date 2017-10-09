Старейший сенатор Конгресса США решила идти на перевыборы в 2018 году

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Старейший сенатор Конгресса США Дайэн Файнстайн (демократ от штата Калифорния) заявила в понедельник о своем решении участвовать в предстоящих в 2018 году промежуточных выборах в верхнюю палату.

"Я пойду на перевыборы в Сенат. Много чего предстоит сделать: покончить с насилием с применением огнестрельного оружия, бороться с изменением климата, работать над [реформой] здравоохранения. Я полна решимости", - написала в своем Twitter 84-летняя Файнстайн, которая является старшим демократом юридического комитета верхней палаты Конгресса.

I am running for reelection to the Senate. Lots more to do: ending gun violence, combating climate change, access to healthcare. I’m all in! — Dianne Feinstein (@DianneFeinstein) 9 October 2017

Она стала сенатором США в 1992 году, и в случае победы это будет уже ее пятый полный срок на данном посту. Файнстайн также была мэром Сан-Франциско.

Сенатор на прошлой неделе внесла законопроект, ликвидирующий лазейку в законодательстве, позволяющую легко модифицировать полуавтоматическое оружие так, чтобы его скорострельность достигала показателей автоматического оружия, которое запрещено для продажи гражданскому населению в стране уже на протяжении 30 лет. Ее юридический комитет, в частности, занимается расследованием аспектов предполагаемого сговора во время президентских выборов команды президента Дональда Трампа с Россией.

Как отмечает агентство Associated Press, Файнстайн, которой в январе имплантировали кардиостимулятор, является старейшим сенатором в верхней палате, где восьми законодателям уже перевалило за 80 лет.