Проходившая в Бухаресте сессия Парламентской ассамблеи НАТО завершила работу

БУХАРЕСТ, 9 октября. /ТАСС/. Ежегодная 63-я сессия Парламентской ассамблеи НАТО завершила в понедельник работу в румынской столице. В ней принимали участие около 300 делегатов из 29 стран - участниц НАТО, а также 23 ассоциированных стран и стран-наблюдателей.

В работе пленарной сессии ПА НАТО участвовал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Как сообщило агентство Agerpres, он также встретился с президентом Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Михаем Тудосе и министром национальной обороны Михаем Фифором, спикерами Сената и Палаты депутатов Кэлином Попеску-Тэричану и Ливиу Драгней. Вместе с главой румынского государства генеральный секретарь НАТО посетил расположение многонациональной бригады "Юг-Восток" в Крайове (юг Румынии).

Участники сессии избрали руководство ПА НАТО - председателя и пять заместителей - сроком на один год. На пост председателя был переизбран итальянец Паоло Алли, заместителями стали Метин Лутфи Байдар (Турция), Джозеф А. Дэй (Канада), Раса Юкнявичене (Литва), лорд Кэмпбелл (Великобритания) и Виталино Канас (Португалия). В ПА НАТО председатель и его заместители могут быть избраны дважды сроком на один год.

Ассамблея приняла резолюции: "Стабильность и безопасность в зоне Черного моря", "Более тесное сотрудничество между НАТО и ЕС", "Поддержка национальных вооруженных сил и сил безопасности в Афганистане", "Подходы к вызовам со стороны Юга", "Распределение ответственности - выполнение обещаний" и "Сохранение технологического преимущества НАТО: стратегическая адаптация, исследования и развитие в области обороны".

Следующая 64-я сессия ПА НАТО состоится в мае 2018 года в Варшаве (Польша).