Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проходившая в Бухаресте сессия Парламентской ассамблеи НАТО завершила работу

Международная панорама
9 октября, 22:07 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 9, октября. /ТАСС

Около 300 делегатов из 29 стран избрали руководство ассамблеи и приняли несколько резолюций

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 9 октября. /ТАСС/. Ежегодная 63-я сессия Парламентской ассамблеи НАТО завершила в понедельник работу в румынской столице. В ней принимали участие около 300 делегатов из 29 стран - участниц НАТО, а также 23 ассоциированных стран и стран-наблюдателей.

В работе пленарной сессии ПА НАТО участвовал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Как сообщило агентство Agerpres, он также встретился с президентом Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Михаем Тудосе и министром национальной обороны Михаем Фифором, спикерами Сената и Палаты депутатов Кэлином Попеску-Тэричану и Ливиу Драгней. Вместе с главой румынского государства генеральный секретарь НАТО посетил расположение многонациональной бригады "Юг-Восток" в Крайове (юг Румынии).

Участники сессии избрали руководство ПА НАТО - председателя и пять заместителей - сроком на один год. На пост председателя был переизбран итальянец Паоло Алли, заместителями стали Метин Лутфи Байдар (Турция), Джозеф А. Дэй (Канада), Раса Юкнявичене (Литва), лорд Кэмпбелл (Великобритания) и Виталино Канас (Португалия). В ПА НАТО председатель и его заместители могут быть избраны дважды сроком на один год.

Ассамблея приняла резолюции: "Стабильность и безопасность в зоне Черного моря", "Более тесное сотрудничество между НАТО и ЕС", "Поддержка национальных вооруженных сил и сил безопасности в Афганистане", "Подходы к вызовам со стороны Юга", "Распределение ответственности - выполнение обещаний" и "Сохранение технологического преимущества НАТО: стратегическая адаптация, исследования и развитие в области обороны".

Следующая 64-я сессия ПА НАТО состоится в мае 2018 года в Варшаве (Польша).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Столтенберг, Йенс
Страны
Литва Канада Турция Польша Румыния Португалия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welt: существует угроза, что Запад потеряет терпение в отношении Украины
2
Минюст России пообещал и дальше применять принцип "зеркальных мер" к СМИ США
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
6
Каким будет новый ГОСТ на поваренную соль в России
7
Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама