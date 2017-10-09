Великобритания может ввести таможенные и налоговые сборы в случае провала сделки по Brexit

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Великобритания оставляет за собой право обложить европейские товары таможенными, налоговыми и акцизными сборами, если по итогам процесса Brexit Лондон не сможет договориться с Брюсселем о заключении торгового соглашения с Евросоюзом.

Об этом стало известно из опубликованного в понедельник правительственного документа, в котором изложен план функционирования сфер торговли и таможенного контроля после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

"Правительство неоднократно заявляло, что мы уверены в том, что положительное соглашение с ЕС может быть достигнуто", - говорится в документе, выдержки из которого приводит пресс-служба правительства. В нем подчеркивается, что британские власти готовятся "к любому из возможных результатов".

"Поэтому в документе рассматривается введение таможенных, налоговых и акцизных сборов в случае, если сделка не будет достигнута, а также излагаются меры, которые правительство примет для сведения к минимуму негативных последствий для компаний и путешествующих граждан", - указывается в правительственном плане.

"Инвестиции и торговля крайне важны для экономического будущего нашей страны. В этой Белой книге (официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта - прим. ТАСС) изложен наш план по сохранению торговых отношений с ЕС, который подтверждает приверженность правительства к реализации плавного выхода", - сказал британский министр финансов Филип Хаммонд.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй ранее в понедельник заявила в британском парламенте, что правительство готово "к любому исходу" переговоров с Брюсселем, в том числе к их провалу. При этом, по ее словам, она "оптимистично и амбициозно настроена относительно того, чего мы можем достичь".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

Сам Brexit должен состояться не позднее конца марта 2019 года.