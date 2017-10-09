Скончался бывший президент Сальвадора Армандо Кальдерон Соль

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экс-президент Сальвадора Армандо Кальдерон Соль скончался в понедельник в одной из больниц города Хьюстон в штате Техас, в возрасте 69 лет. Об этом сообщил сайт мексиканского телеканала Televisa. Политик прибыл в США для прохождения курса лечения от онкологического заболевания после того, как в сентябре текущего года его прооперировали в центральноамериканской республике.

Кальдерон Соль, возглавлявший правоконсервативную партию "Националистический республиканский союз", занял пост президента в 1994 году. Его основной задачей на посту главы государства было восстановление страны после 12-летней гражданской войны, завершившейся в 1992 году подписанием мирного договора между правительством и левым "Фронтом национального освобождения им. Фарабундо Марти". Жертвами длительного вооруженного конфликта стали более 75 тыс. человек, тысячи пропали без вести.

До настоящего времени Сальвадор остается одним из самых неблагополучных государств региона. В 2015 году уровень насилия в стране достиг максимума со времен гражданской войны, были убиты свыше 6,6 тыс. человек, в том числе сотни детей и подростков.