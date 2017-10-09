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Дейсселблум: новый глава Еврогруппы должен быть назначен в январе 2018 года

Международная панорама
9 октября, 23:23 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 9, октября. /ТАСС

По словам действующего главы совета министров финансов зоны евро, выборы состоятся на плановой встрече в Брюсселе 4 декабря

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БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум объявил о своем намерении оставить этот пост в январе 2018 года. Об этом он заявил по итогам планового заседания Еврогруппы, прошедшего в понедельник в Люксембурге, итоговая пресс-конференция которого транслировалась онлайн.

"Я работал в течение пяти лет, и я считаю, что этого достаточно. В январе у нас будет новый председатель Еврогруппы", - сказал он.

Дейсселблум уточнил, что выборы нового председателя совета министров финансов зоны евро состоятся 4 декабря на плановой встрече в Брюсселе, при этом главы финансовых ведомств стран еврозоны, которые хотят занять этот пост, должны объявить о своем желании минимум за две недели до этой даты.

Дейсселблум стал вторым председателем Еврогруппы за все время существования этой структуры. На этом посту он сменил в 2013 году нынешнего главу Еврокомиссии, а тогда премьера Люксембурга Жан-Клода Юнкера, который возглавлял эту структуру на протяжении 8 лет - с 1 января 2005 года.

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