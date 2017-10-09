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Бывший премьер Великобритании устроился в американскую компанию

Международная панорама
9 октября, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Дэвид Кэмерон будет работать над укреплением позиций занимающейся электронными платежами компании First Data в ключевых регионах мира

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава британского правительства в 2010-2016 годах консерватор Дэвид Кэмерон устроился на работу в американскую компанию First Data. Работать на новом посту Кэмерон будет два-три дня в месяц, отмечает в понедельник британская газета The Guardian.

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Дэвид Кэмерон

Итоги деятельности Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра Великобритании

"Мы объявляем о назначении бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в консультативный совет компании", - говорится в пресс-релизе финансовой организации, обслуживающей кредитные карты. На новой должности 75-й глава британского кабмина будет "трудиться над укреплением позиций компании в ключевых регионах мира". "Дэвид Кэмерон - один из самых уважаемых мировых лидеров, мы искренне гордимся тем, что он присоединился к нашему международному консультативному совету", - подытожили в First Data, не назвав при этом оклад политика.

Как утверждает The Guardian, трудоустройство в First Data станет первой работой экс-премьера в частной компании после ухода с поста главы правительства в прошлом году.

Кэмерон с 2005 года занимал пост лидера Консервативной партии, а в 2010 году стал премьер-министром Соединенного Королевства. В 2016 году, после проведения в Великобритании референдума, по итогам которого почти 52% британцев высказались за выход страны из ЕС, Кэмерон ушел в отставку, так как выступал за сохранение членства страны в ЕС.

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