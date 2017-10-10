Норвежское правительство намерено укреплять оборону и строго контролировать миграцию

ОСЛО, 10 октября. /ТАСС/. Второе правительство Эрны Сульберг, партия которой вместе с союзниками в сентябре победила на парламентских выборах в Норвегии, сосредоточится на миграционных вопросах, развитии экономики и повышении обороноспособности страны. Об этом заявил король Норвегии Харальд V, в понедельник зачитавший тронную речь на открытии очередной сессии Стортинга (норвежского парламента).

"Членство Норвегии в НАТО, наши отношения с США и гарантия коллективной безопасности будут оставаться столпами национальной политики безопасности. В то же время Европе необходимо наращивать потенциал, позволяющий эффективно отвечать на вызовы в этой области. Поэтому правительство будет проводить политику более тесного сотрудничества в сфере безопасности с ключевыми союзниками в Европе, а также другими странами североевропейского региона. Оперативный потенциал норвежских Вооруженных сил будет увеличен в соответствии с долгосрочным планом их развития", - говорится в документе.

В тронной речи, которая традиционно касается программы правительства на ближайший период, также отмечена необходимость ограничивать иммиграцию в страну: "Норвегия продолжит предоставлять защиту беженцам. Однако мы должны позаботиться о том, чтобы общий уровень иммиграции соответствовал возможностям общества успешно интегрировать новых членов. Правительство продолжит проводить жесткую и последовательную иммиграционную политику".

Значительная часть текста посвящена ситуации в экономике Норвегии, которая должна приспосабливаться к менее благоприятной ситуации. В речи отмечено, что доходы страны от экспорта нефти и газа значительно упали и продолжат сокращаться в будущем, а налоговые поступления будут снижаться по мере старения населения.

Чтобы справиться с наметившимися негативными трендами, в правительстве подчеркивают необходимость повышать уровень занятости, обеспечить максимально благоприятствующий бизнесу налоговый режим, финансировать науку и образование в целях долгосрочного развития экономики, развивать инфраструктуру и внедрять цифровые технологии. Правительство также намерено завершить начатую программу реформ государственного сектора, даже если в краткосрочной перспективе это будет сопряжено с трудностями.