На Украине может прекратиться расследование почти 20 тыс. убийств из-за судебной реформы

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины будут вынуждены прекратить расследование почти 20 тыс. дел об убийствах из-за поправок в Уголовно- процессуальный кодекс, которые предполагает судебная реформа. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Согласно поправкам [депутата Рады Андрея] Лозового о сроке досудебного расследования, правоохранительным органам: полиции, Службе безопасности Украины, прокуратуре нужно будет закрыть 19721 уголовное дело по фактам убийств", - сказал он в эфире телеканала Zik.

Матиос добавил, что из-за этих поправок будет прекращена 31 тыс. дел об угоне автотранспорта, останутся без должного расследования около 550 тыс. краж, разбоев и грабежей. "То есть все, кто совершил преступление до этого дня, из-за Лозового, который так проголосовал, будут освобождены от ответственности", - констатировал он.

Верховная рада 3 октября одобрила законопроект об изменении процессуального законодательства в рамках судебной реформы. Депутат Лозовой в данный документ внес поправку, которая предполагает изменение статьи 219 Уголовно-процессуального кодекса Украины в части сокращения времени досудебного расследования. В частности, срок досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений от момента установления личности подозреваемого до предъявления обвинения будет ограничен шестью месяцами. Сейчас максимальная продолжительность такого расследования в особых случаях может составлять 15 лет.