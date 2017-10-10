Reuters: эксперты и политологи США вместе будут противостоять хакерским атакам на выборах

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НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Американские эксперты в области компьютерной безопасности объединяют силы с некоммерческими организациями и губернаторами всех 50 штатов США с целью предотвращать хакерские атаки извне, нацеленные на взлом аппаратуры для подсчета избирательных бюллетеней и электронной системы подсчета голосов. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Reuters.
Оно ссылается на собственные источники, осведомленные о новой инициативе. Ее авторами называют устроителей ежегодной конференции по компьютерной безопасности Def Con, руководство аналитического центра Атлантический совет (неправительственная организация, лоббирующая интересы НАТО), Национальную ассоциацию губернаторов США и некоммерческий Центр за безопасность интернета.
Согласно данным Reuters, подробности проекта планируется огласить одновременно с публикацией отчета Def Con. Данный доклад подготовлен по итогам эксперимента, в ходе которого в июле специалисты воссоздали действующий макет стандартного избирательного округа, выявив уязвимые места в защите его компьютерного оборудования.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 22 сентября сообщило властям 21 американского штата, что хакеры, якобы связанные с РФ, пытались получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, задействованным при проведении выборов. Власти штатов Калифорния и Висконсин опровергли информацию МВБ, заявив, что хакерской атаке в этих двух штатах на самом деле подверглись не связанные с выборами структуры.
Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также назначенный Минюстом спецпрокурор. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.