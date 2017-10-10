Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: эксперты и политологи США вместе будут противостоять хакерским атакам на выборах

Международная панорама
10 октября, 1:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, октября. /ТАСС

По информации агентства, в числе авторов инициативы - устроители конференции по компьютерной безопасности Def Con и Национальная ассоциация губернаторов США

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Американские эксперты в области компьютерной безопасности объединяют силы с некоммерческими организациями и губернаторами всех 50 штатов США с целью предотвращать хакерские атаки извне, нацеленные на взлом аппаратуры для подсчета избирательных бюллетеней и электронной системы подсчета голосов. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Reuters.

Оно ссылается на собственные источники, осведомленные о новой инициативе. Ее авторами называют устроителей ежегодной конференции по компьютерной безопасности Def Con, руководство аналитического центра Атлантический совет (неправительственная организация, лоббирующая интересы НАТО), Национальную ассоциацию губернаторов США и некоммерческий Центр за безопасность интернета.

Согласно данным Reuters, подробности проекта планируется огласить одновременно с публикацией отчета Def Con. Данный доклад подготовлен по итогам эксперимента, в ходе которого в июле специалисты воссоздали действующий макет стандартного избирательного округа, выявив уязвимые места в защите его компьютерного оборудования.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 22 сентября сообщило властям 21 американского штата, что хакеры, якобы связанные с РФ, пытались получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, задействованным при проведении выборов. Власти штатов Калифорния и Висконсин опровергли информацию МВБ, заявив, что хакерской атаке в этих двух штатах на самом деле подверглись не связанные с выборами структуры.

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также назначенный Минюстом спецпрокурор. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На границе РФ задержан нарушитель, представившийся украинским военнослужащим
2
Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турнире
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
ABC: бывшая жена Дональда Трампа в шутку назвала себя первой леди
5
Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманам
6
Конкурсная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост мэра Красноярска
7
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
Темы дня
Новости партнеров
Реклама